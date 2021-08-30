В Южно-Африканской Республике вирусологи выявили новый штамм коронавируса, который имеет повышенную степень мутации.

Об этом в понедельник, 30 августа, сообщил Корреспондент.

Отмечается, что штамм, получивший название C.1.2, был идентифицирован специалистами южноафриканского Национального института инфекционных заболеваний. Министерство здравоохранения ЮАР уже предупредило Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о новом варианте COVID-19.

По мнению ученых, новый штамм коронавируса может обладать повышенной агрессивностью при одновременной более высокой устойчивости к вакцинам. Впервые C.1.2 был обнаружен в мае. Он представляет собой мутацию штамма C.1, который был идентифицирован в ЮАР в январе 2021 года. Издание отмечает, что группа коронавируса, известная как С. 1, подвергается быстрой мутации с появлением все новых многочисленных вариантов. Южноафриканские специалисты установили, что внутри группы С.1 скорость мутации в два раза выше, чем в других.

Новейшие исследования показывают, что штамм С.1.2 уже проник в Демократическую Республику Конго, Китай, Новую Зеландию, Великобританию, Португалию, Швейцарию и на Маврикий.

К слову, ЮАР занимает в Африке первую позицию по числу инфицированных коронавирусом - 2638981, умерли 78377 человек.

За минувшие сутки, 29 августа, в Украине обнаружили 749 новых случаях коронавируса.