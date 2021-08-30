30-килограммовая пума напала на пятилетнего мальчика в четверг, 26 августа, когда он играл возле дома в Калифорнии. Чтобы защитить сына его мать оттолкнула хищника руками.

Об этом пишет Le Figaro.

Кошка успела протащить ребенка по траве 40 метров, когда мама услышала шум и спасла ребенка.

— В спешке она ударила пуму голыми руками и оттолкнула зверя от сына, — рассказали в полиции.

Родители мальчика быстро довезли его в больницу для оказания неотложной помощи.

Ребенок получил довольно серьезные травмы головы и груди, но находится в стабильном состоянии в больнице Лос-Анджелеса.

Пуму в итоге застрелили офицеры полиции.

Напомним, Джон Дональдсон, родом из американского штата Флорида, судится с ОСМД в Неваде из-за медведя на его помойке. Мужчина рассказал, что пошел выбрасывать мусор под его арендованной квартирой, но внутри увидел животное. Из-за испуга он получил ранения.