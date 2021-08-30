Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш покинула Россию, где суд ее приговорил к 1,5 годам ограничения свободы. По данным СМИ, она выехала в Хельсинки.

Об этом сообщает Интерфакс.

Напомним, в середине августа Преображенский суд Москвы приговорил Киру Ярмыш к 1,5 годам ограничения свободы в рамках «санитарного дела». В течение этого срока, в частности, ей запрещено покидать свое жилище после 22:00, менять место проживания без уведомления надзорных органов.

Отметим, в конце июня соратника российского оппозиционера Алексея Навального и бывшего директора «Фонда борьбы с коррупцией» Ивана Жданова заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Напомним, президент России Владимир Путин в интервью NBC News заявил, что не приказывал отравить Алексея Навального, но не стал прямо отвечать на вопрос о том, может ли гарантировать, что оппозиционер выйдет из колонии живым.