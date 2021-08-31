В Херсонской области появилась бездомная кошка с татуировкой на ухе. Наколка выполнена в виде нацистского символа.

Об этом в Facebook сообщила местная зоозащитница Елена Таран.

— Они сделали ей татуировку фашистского символа. Не в заборе, не у себя на лбу, а на ушках в маленького существа! Это разве смешно? — написала Елена Таран.

Женщина считает, что с животного поиздевались ради самоутверждения. Кошка весит всего полтора килограмма, поэтому и оказалась такой беззащитной.

— Знаете, в теме зоозащиты мои глаза многое видели, а нервы чуть, но выдерживали. Однако этот факт — уже просто ни в какие ворота, — заключила Елена Таран.

Напомним, 6 августа, президент Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за жестокое обращение с животными. Новый документ соответствует стандартам ЕС.