Возле международного аэропорта «Харьков» молния попала в троллейбус маршрута №5.

Водитель погасил огонь огнетушителем самостоятельно, отметил представитель Харьковского горсовета Юрий Сидоренко, пишет Суспільне.

В результате инцидента никто не травмировался.

Видео, на котором видно задымленный троллейбус появилось утром во вторник, 31 августа, в Telegram-канале «Труха».

Представитель спасателей Харьковской области Евгений Василенко отметил, что пожарных вызвали в 10:44. Спасатели осмотрели крышу троллейбуса, огня уже не было.

Ранее в Николаеве молния ударила в опору для контактной сети троллейбусов на Ингульском мосту.