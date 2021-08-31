Ураган «Нора» в понедельник прошелся по территории Мексики и оставил сильные разрушения в одной из крупнейших провинций — Синалоа.

Об этом пишет Mexico.as.

Губернатор региона Квирино Ордас Коппель обратился в Национальное управление гражданской защиты с просьбой об объявлении чрезвычайной ситуации в связи с ущербом, нанесенным непогодой.

Дожди, вызванные «Норой», повлияли на государственные дороги и основные магистрали, а также на закрытие аэропортов, включая обрушение мостов и домов. На данный момент в различных муниципалитетах Синалоа насчитывается четыре тысячи двести пострадавших домашних хозяйств.

Служба гражданской защиты Мексики сообщила, что остатки «Норы» могут вызвать увеличение русел рек и ручьев штатов, через которые она будет проходить. Учитывая это, синоптики призывают мексиканцев держаться начеку.

Власти Синалоа координируют работу в южной части штата, чтобы оценить ущерб от последствий урагана «Нора». По данным спасателей, поддержка предоставляется общинам и районам, пострадавшим от этого явления.

Как сообщалось, под давлением океанской воды, которую влечет ураган Ида, река Миссисипи остановилась и повернула в противоположном направлении.