Следователи открыли уголовное производство по факту гибели человека на стройке в Харкове. На 44-летнего рабочего упала металлическая конструкция.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Сообщение о происшествии на строительной площадке по улице Василия Стуса поступило в дежурную часть Харьковского районного управления полиции № 31 февраля августа в 15:15.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.

Ранее на территории карьера по добыче щебня на Николаевщине погиб 50-летний рабочий.