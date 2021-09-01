В Николаеве патрульные сопроводили в больницу автомобиль скорой медицинской помощи, в котором находился тяжелобольной 10-летний мальчик.

До этого врачей не пропускали другие машины, сообщили в патрульной полиции Николаевской области.

Патрульные, включив свои спецсигналы, сопроводили автомобиль в детскую больницу, где пациента уже ждали медики. Как выяснилось, мальчик находился в критическом состоянии, а по дороге в больницу у ребенка произошла остановка сердца.

— Призываем водителей пропускать спецтранспорт на дороге с включенными синими проблесковыми маячками и специальными звуковыми сигналами. Помните, потерянные минуты для спецтранспорта в пути означают потерянные минуты для людей, которые нуждаются в немедленной помощи. За этот вид правонарушения предусмотрена административная ответственность — штраф в сумме 510 гривен, – сообщили в патрульной полиции.

Ранее в Николаеве «маршрутчик» стрелял в другого водителя из-за конфликта на дороге.