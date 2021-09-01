В Николаеве в среду, 1 сентября, под ноги горожанам начали падать фрагменты фасада жилого дома по улице Адмиральской, 29.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

По состоянию на 13:20 опасный участок не оградили, при этом рядом находится Дом творчества учащихся, куда по случаю Дня знаний автобусами начали подвозить школьников.

На пешеходной части улицы Адмиральская валяются несколько кусков фасада, некоторые размером с кирпич.

Судя по всему, обрушается фасадный декор.

Улица Адмиральская в будние и выходные дни традиционно является оживлённой.

Ранее сообщалось, что с четвертого этажа жилого дома №107/2 по улице 3-й Слободской отвалился и рухнул вниз балкон.