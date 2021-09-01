В Литве при строительстве стены на границе с Беларусью погиб сотрудник Департамента противопожарной безопасности и спасения. Мужчина получил травму при подготовке к монтажу ограждения из спиральной колючей проволоки.

Об этом сообщает Delfi .

У пострадавшего началось кровотечение. На место происшествия вызвали скорую помощь, однако спасти жизнь пожарного медикам не удалось.

Глава Департамента пожарной безопасности и обороны Саулюс Грейчюс заявил, что у коллег погибшего не было возможности остановить кровотечение.

— Наверное, такое случай бывает один на миллион, когда практически ничего не возможно сделать. Нашим работникам даже потребовалась психологическая помощь, мы в трауре. К сожалению, вернуть человека нельзя, — сказал он.

Позже министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что на месте строительства стены будут усилены меры безопасности.

— Спиральную колючую проволоку будут продолжать устанавливать, только усилят меры безопасности. На заставах будут дежурить фельдшеры, — заявила она.

В то же время министр добавила, что сейчас расследуются причины происшествия.

Ранее в Литве запечатлили на видео, как беларусские пограничники гонят африканских мигрантов на литовскую границу.