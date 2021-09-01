Возле Сан-Диего в Калифорнии вертолет MH-60S с шестью людьми на борту упал в океан.
Об инциденте сообщили на сайте ВМФ США.
Вертолет рухнул в воду в 60 милях от берега.
— Вертолет [...] потерпел крушение в море во время выполнения обычных полетов примерно в 60 морских милях от побережья Сан-Диего, — уточнили на флоте.
По данным ВМС США, за шесть с половиной часов с момента начала поисков нашли живым одного члена боевого экипажа.
Авиация и флот продолжают заниматься поиском оставшихся пятерых военнослужащих.
Напомним, в июле под Николаевом возле села Зайвое упал вертолет Ми-2, погибли 2 человека.
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Возле Сан-Диего в Калифорнии вертолет MH-60S с шестью людьми на борту упал в океан.
Об инциденте сообщили на сайте ВМФ США.
Вертолет рухнул в воду в 60 милях от берега.
— Вертолет [...] потерпел крушение в море во время выполнения обычных полетов примерно в 60 морских милях от побережья Сан-Диего, — уточнили на флоте.
По данным ВМС США, за шесть с половиной часов с момента начала поисков нашли живым одного члена боевого экипажа.
Авиация и флот продолжают заниматься поиском оставшихся пятерых военнослужащих.
Напомним, в июле под Николаевом возле села Зайвое упал вертолет Ми-2, погибли 2 человека.