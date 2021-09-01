Возле Сан-Диего в Калифорнии вертолет MH-60S с шестью людьми на борту упал в океан.

Об инциденте сообщили на сайте ВМФ США.

Вертолет рухнул в воду в 60 милях от берега.

— Вертолет [...] потерпел крушение в море во время выполнения обычных полетов примерно в 60 морских милях от побережья Сан-Диего, — уточнили на флоте.

По данным ВМС США, за шесть с половиной часов с момента начала поисков нашли живым одного члена боевого экипажа.

Авиация и флот продолжают заниматься поиском оставшихся пятерых военнослужащих.

Напомним, в июле под Николаевом возле села Зайвое упал вертолет Ми-2, погибли 2 человека.