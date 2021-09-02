Ураган «Ида», обрушившийся на Луизиану в воскресенье, вызвал сильное наводнение, разрушил здания и оставил без электричества более миллиона домов на юге страны.

Об этом пишет местный портал WGNO.

В среду Белый дом объявил, что президент США Джо Байден посетит Новый Орлеан, штат Луизиана, «чтобы оценить ущерб, нанесенный ураганом Ида», который вызвал как человеческие жертвы, так и большой материальный ущерб.

— Президент посетит Новый Орлеан, штат Луизиана, чтобы оценить ущерб, нанесенный ураганом «Ида», и встретится с руководителями этого штата и местными чиновниками, — пояснили в Белом доме.

В штате Миссисипи, где в последние дни выпадают обильные осадки, вызванные «Идой», обрушилась дорога, в результате чего два человека погибли и 10 получили ранения, трое из них находятся в критическом состоянии. Помимо этого, два электрика погибли при ремонте повреждений, нанесенных ураганом.

Данные о жертвах будут расти, предупредил заместитель губернатора Луизианы Билли Нунгессер, особенно в прибрежных районах.

Напомним, под давлением океанской воды, которую влечет ураган Ида, река Миссисипи повернула в противоположном направлении.