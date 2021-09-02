25-летний украинец Дмитрий Никифоренко скончался во Вроцлавском вытрезвителе во время вмешательства полиции. Польская пресса заинтересовалась делом и провела собственное расследование.

Подробности трагедии выясняли журналисты Gazeta Wyborcza.

Событие, описанное Яцеком Харлуковичем из Gazeta Wyborcza, произошло 30 июля во Вроцлаве. 25-летнего Дмитрия доставили во Вроцлавский центр помощи пьяным после того, как сотрудники городского управления полиции забрали его на автобусной остановке. Мужчина был пьян после вечеринки с друзьями.

Офицеры посадили парня в служебную машину и отвезли в вытрезвитель. Как пишет «GW», они не давали Дмитрию выйти из машины до 22:27, хоть к вытрезвителю подъехали восемью минутами ранее.

— Неизвестно, что с ним тогда происходило. Но парня ведут в помещение, как если бы он был опасным преступником: руки скованы наручниками сзади, офицеры сгибают их над головой, и один из них прижимает его голову вниз, — пишет польский журналист Харлукович .

Он упоминает, что незадолго до насилия камеры, которые полицейские носят на своей форме, были выключены.

Журналист практически поминутно описывает запись с камеры, к которой ему удалось получить доступ. Известно, что в 22:38 украинец сидел в кресле, один из милиционеров расстегнул ему наручники.

— Когда Дмитрий протягивает руки к бокам и пытается встать, на него набрасываются двое полицейских и двое сотрудников лазарета. Они сбивают его с ног. Четверо из них сидят на нем, снова пытаются надеть на него наручники. Один из офицеров прижимает его коленом к полу, — передает «GW».

Через несколько минут сотрудники полиции отводят его в изолятор и пытаются пристегнуть ремнями. Связанный, Дмитрий не нападает, но напрягается, дергается, пытается высвободиться. После этого его зажимают сразу несколько полицейских.

Как мы читаем, 25-летнего парня постоянно избивали и душили сотрудники полиции и работники вытрезвителя. Незадолго до 23:00 он перестал оказывать сопротивление, а после 23:00 в палату вошли медсестры скорой помощи. Почти час его пытались оживить, но безуспешно. До полуночи врачи констатируют смерть.

Репортер Gazeta Wyborcza пишет, что расследование этого события ведет районная прокуратура в Свиднице.

— Однако неофициально мне удается установить, что производство по делу после гибели украинца при вмешательстве полиции уже квалифицировали не как превышение полномочий, а как непреднамеренное убийство, — идет речь в расследовании.

Напомним, в польском вытрезвителе погиб украинец.