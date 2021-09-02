В селе Благодатное Херсонской области администрация колледжа не смогла найти взаимопонимания с родителями по поводу классного руководства. В результате пострадал заместитель директора.
Об этом сообщает ТСН.
Драка случилась за день до 1 сентября на территории сельского музея. Родители не смогли прийти к согласию с заместителем директора, после чего один из них напал на женщину. Удар оказался настолько ощутимым, что преподавательница потеряла сознание.
Делом заинтересовались в полиции. Начальник отделения полиции в поселке Белозерка заявил, что пострадавшая замдиректора пришла в участок и написала заявление.
— Устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится опрос свидетелей, — сказал Иван Пастух.
В отделе образования и гуманитарного развития Чернобаевского сельского совета факт потасовки верицифировали.
— О факте избиения мне неизвестно. Меня на месте не было. Это произошло около 19 часов вечера, в нерабочее время. Родители и учителя собирались во дворе за забором учреждения. Причина конфликта — родители не хотели, чтобы один из учителей был классным руководителем класса, где учатся их дети. Мы разбираемся в сложившейся ситуации. Также работает полиция, — отметил руководитель отдела образования Олег Касаткин.
Напомним, родительское собрание в школе №3 в Рени Одесской области переросло в драку, после которой в полицию с жалобой на побои обратилась сотрудница горисполкома.
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В селе Благодатное Херсонской области администрация колледжа не смогла найти взаимопонимания с родителями по поводу классного руководства. В результате пострадал заместитель директора.
Об этом сообщает ТСН.
Драка случилась за день до 1 сентября на территории сельского музея. Родители не смогли прийти к согласию с заместителем директора, после чего один из них напал на женщину. Удар оказался настолько ощутимым, что преподавательница потеряла сознание.
Делом заинтересовались в полиции. Начальник отделения полиции в поселке Белозерка заявил, что пострадавшая замдиректора пришла в участок и написала заявление.
— Устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится опрос свидетелей, — сказал Иван Пастух.
В отделе образования и гуманитарного развития Чернобаевского сельского совета факт потасовки верицифировали.
— О факте избиения мне неизвестно. Меня на месте не было. Это произошло около 19 часов вечера, в нерабочее время. Родители и учителя собирались во дворе за забором учреждения. Причина конфликта — родители не хотели, чтобы один из учителей был классным руководителем класса, где учатся их дети. Мы разбираемся в сложившейся ситуации. Также работает полиция, — отметил руководитель отдела образования Олег Касаткин.
Напомним, родительское собрание в школе №3 в Рени Одесской области переросло в драку, после которой в полицию с жалобой на побои обратилась сотрудница горисполкома.