Во время судебного заседания бывшему народному депутату Семену Семенченко, который голодает уже 36 дней, стало плохо.

Об этом пишет УНИАН.

В Соломенском райсуде Киева продолжается рассмотрение ходатайства защитников Семена Семенченко об изменении ему меры пресечения на любую, что не предусматривает содержание под стражей.

Во время выступления на заседании суда Семен Семенченко сообщил, что ему плохо. Судья объявил перерыв в заседании до 14:00.

Семену Семенченко вызвали «скорую». Сейчас медики осматривают его.

Напомним, после изменения меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей Семен Семенченко объявил голодовку.

Об этом он заявил 20 августа, отметив, что принимать пищу перестал еще 26 июля, когда суд вернул его под арест.

— Не принимаю пищу с момента повторного ареста, но делал это неофициально – проверял силу воли. Сегодня официально об этом заявляю и начинаю новый отсчет, — отметил Семен Семенченко.

24 марта в СБУ заявили о прекращении деятельности военизированного вооруженного формирования и поставки товаров военного назначения из Российской Федерации. Также в СБУ указали, что деятельность так называемой «частной военной компании была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности».

По данным СБУ, в состав компании входили более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Контроль и координацию деятельности преступной организации осуществляли 15 граждан Украины.

Отдельно следователями получены данные об участии фигурантов дела в заключении контрактов между «ЧВК» и представителями различных организаций из стран Ближнего Востока. Также зафиксированы «предложения организовать поставки оружия в эти страны».

По этому делу СБУ объявила о подозрениях шестерым лицам.

Среди организаторов такой деятельности в СБУ назвали народного депутата VIII созыва Семен Семенченко.