Следователи Шевченковского управления полиции в городе Киеве завершили досудебное расследование в отношении трех членов организованной преступной группы, которая похищала киевлян и насильно удерживала их в Николаевской области, чтобы заполучить жилье в столице.

В районный суд для принятия решения направлены материалы уголовного производства, предусмотренного ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 3 и ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 5 ст. 27 (Виды соучастников) и ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Одного из фигурантов дела, киевлянина, полиция разыскивала еще с 2017 года, он находился в списке пропавших безвести. Однако в этом году полиция получила наводку на банду, которая удерживала мужчину в Николаеве, чтобы разжиться его жильем.

Трех членов ОПГ задержали на месте преступления, они оказались выходцами из Николаевщины и Запорожья 1958, 1974 и 1969 годов рождения.

Киевские правоохранители вышли на ОПГ при поддержке запорожских и николаевских коллег.