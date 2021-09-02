Полиция осушила озеро в Северном Йоркшире, чтобы найти свежие следы пропажи шеф-повара 12 лет назад.

Об этом случае пишет Independent.

Шесть офицеров-специалистов откачали воду и занялись изучением дна лесного озера в Йоркшире.

35-летнюю Клаудию Лоренс, работавшую шеф-поваром, последний раз видели осенью 2009 года. Той ночью она позвонила обоим своим родителям, которые сказали, что она, похоже, была в хорошем расположении духа, но больше ничего запоминающегося от нее не услышали.

На следующее утро она не приехала в свою смену в 6 часов утра в Йоркский университет, где работала шеф-поваром, а ее телефон был намеренно выключен.

Спустя 12 лет после бесследного исчезновения следователи полиции Северного Йоркшира обыскали гравийные карьеры возле Йорка и озеро, которое находится примерно в семи милях от того места, где в последний раз видели госпожу Лоуренс. Офицеры осушили меньшее из двух озер в этом районе.

Поисковые группы также используют радиолокационное оборудование и собак, натасканных находить человеческие останки. Офицеры огородили деревья и подлесок в округе для спокойного поиска улик. Они также обработали полосу земли и вырыли яму высотой в 90 сантиметров.

Напомним, в Британии арестовали 39 человек, напавших на тридцатилетнего мужчину.