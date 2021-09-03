В результате обрушившегося на северо-восток США урагана «Ида» погибли по меньшей мере 26 человек. Больше всего жертв стихии в Нью-Йорке.

Об этом пишет Associated Press.

По данным издания, в Нью-Йорке от разгула стихии погибли по меньшей мере 12 человек. Одного из них обнаружили в автомобиле, а восемь - в затопленных подвалах домов.

В Нью-Джерси погибли по меньше мере восемь человек, трое — в пригороде Пенсильвании. Одного убило упавшим деревом, другой утонул в машине, а третий — в доме.

Ранее сообщалось, что под давлением океанской воды, которую влечет ураган Ида, река Миссисипи остановилась и повернула в противоположном направлении.