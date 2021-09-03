Вчера вечером, 2 сентября, водитель Chevrolet Lacetti сбил женщину и двоих детей, которые пересекали дорогу по пешеходному переходу.

Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.

ДТП произошло около 20:20 в районе дома №1/1 по проспекту Мира. В результате аварии 56-летнюю местную жительницу, 12-летнюю девочку и 8-летнего мальчика доставили в больницу с травмами. 25-летний водитель не пострадал.

Событие квалифицированы по части 1 статьи 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и его причины.

В полиции просят граждан, владеющих какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП, обратиться по адресу: Николаев, улица Спасская, 12 или по телефонам 063 621 4634, 102.

Напомним, поздно вечером, 30 августа, 20-летний водитель мопеда наехал на 6-летнего ребенка, который перекатывал через дорогу свой велосипед.