Суд назначил меру пресечения в виде нахождения под домашним арестом одному из братьев, которые напали с ножом на прохожую в Ровно.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Судья посчитал аргументы стороны обвинения, которая просила взять мальчика под стражу, неубедительными и постановил ему домашний арест с ношением электронного браслета.
Напомним, 31 августа в Ровно 15-летние мальчики-близнецы напали с ножом на женщину у детской площадки.
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Суд назначил меру пресечения в виде нахождения под домашним арестом одному из братьев, которые напали с ножом на прохожую в Ровно.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Судья посчитал аргументы стороны обвинения, которая просила взять мальчика под стражу, неубедительными и постановил ему домашний арест с ношением электронного браслета.
Напомним, 31 августа в Ровно 15-летние мальчики-близнецы напали с ножом на женщину у детской площадки.