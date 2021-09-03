Суд назначил меру пресечения в виде нахождения под домашним арестом одному из братьев, которые напали с ножом на прохожую в Ровно.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Судья посчитал аргументы стороны обвинения, которая просила взять мальчика под стражу, неубедительными и постановил ему домашний арест с ношением электронного браслета.

Напомним, 31 августа в Ровно 15-летние мальчики-близнецы напали с ножом на женщину у детской площадки.