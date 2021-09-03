Правоохранители вручили подозрение мужчине, который убил собаку на рынке в Николаеве.
Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.
Вечером 1 сентября работники полиции провели неотложные следственные действия, изъяли и направили на исследование пневматическую винтовку. Также провели вскрытие собаки, ожидаются выводы специалистов.
59-летнему мужчине следователи сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 299 «Жестокое обращение с животными». Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
После проведения следственных действий и экспертиз возможна дополнительная квалификация. Продолжается расследование.
Напомним, инцидент произошел 1 сентября на рынке «Юлиана» по 3-й Слободской.
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Правоохранители вручили подозрение мужчине, который убил собаку на рынке в Николаеве.
Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.
Вечером 1 сентября работники полиции провели неотложные следственные действия, изъяли и направили на исследование пневматическую винтовку. Также провели вскрытие собаки, ожидаются выводы специалистов.
59-летнему мужчине следователи сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 299 «Жестокое обращение с животными». Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
После проведения следственных действий и экспертиз возможна дополнительная квалификация. Продолжается расследование.
Напомним, инцидент произошел 1 сентября на рынке «Юлиана» по 3-й Слободской.