Правоохранители вручили подозрение мужчине, который убил собаку на рынке в Николаеве.

Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Вечером 1 сентября работники полиции провели неотложные следственные действия, изъяли и направили на исследование пневматическую винтовку. Также провели вскрытие собаки, ожидаются выводы специалистов.

59-летнему мужчине следователи сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 299 «Жестокое обращение с животными». Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

После проведения следственных действий и экспертиз возможна дополнительная квалификация. Продолжается расследование.

Напомним, инцидент произошел 1 сентября на рынке «Юлиана» по 3-й Слободской.