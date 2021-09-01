В Николаеве полиция задержала мужчину, который днём 1 сентября застрелил собаку на рынке по улице 3-й Слободской.

Как сообщили в полиции Николаевской области, на данный момент с задержанным проводятся первоочередные следственные действия.

В полиции также напомнили, что открыли уголовное дело по признакам части 1 статьи 299 «Жестокое обращение с животными». Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Стоит отметить, что николаевская зоозащитница и спортсменка Анна Куркурина опубликовала в Instagram видео задержания полицией мужчины. Она сообщила, что стрелявшего зовут Василий и ранее он привлекался к ответственности за хранение оружия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Kurkurina (@anna_kurkurina)

Напомним, что 1 сентября на территории рынка по проспекту Центральному в Николаеве мужчина застрелил в магазине собаку и ушел. От полученного ранению в голову животное погибло на месте. Позже в полиции сообщили, что открыли уголовное дело по данному факту.