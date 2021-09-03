Российские оккупанты продолжают наращивать силы на Донбассе. В частности, враг активно усиливает подготовку снайперов на передовых позициях.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
По информации разведки, с начала сентября боевики начали ротацию передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки РОВ.
Как сообщили в разведке, для повышения боевых возможностей российские оккупационные войска проводили боевое слаживание рот в БТГр, а также тактические учения с корректировки огня артиллерии с использованием БПЛА.
Кроме этого боевики продолжают удерживать на передовых позициях значительное количество снайперских комплексов и ПТРК для провокации на территории проведения ООС.
Ранее сообщалось, что наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заметили на Донбассе танки, гаубицы, зенитные установки и БМП боевиков, которые размещены в нарушение линий отвода вооружения. Оккупанты размещают военную технику вблизи населенных пунктов, в жилых районах, на полигонах.
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Российские оккупанты продолжают наращивать силы на Донбассе. В частности, враг активно усиливает подготовку снайперов на передовых позициях.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
По информации разведки, с начала сентября боевики начали ротацию передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки РОВ.
Как сообщили в разведке, для повышения боевых возможностей российские оккупационные войска проводили боевое слаживание рот в БТГр, а также тактические учения с корректировки огня артиллерии с использованием БПЛА.
Кроме этого боевики продолжают удерживать на передовых позициях значительное количество снайперских комплексов и ПТРК для провокации на территории проведения ООС.
Ранее сообщалось, что наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заметили на Донбассе танки, гаубицы, зенитные установки и БМП боевиков, которые размещены в нарушение линий отвода вооружения. Оккупанты размещают военную технику вблизи населенных пунктов, в жилых районах, на полигонах.