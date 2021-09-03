Вчера, 2 сентября, в Корабельном районе Николаева поймали на горячем мужчину, который воровал тротуарную плитку.

Об этом сообщается на канале патрульной полиции Николаевской области в Telegram.

Это произошло вечером, приблизительно в 22:00, возле дома №285 по проспекту Богоявленскому. Оказалось, что плитка предназначалась для ремонта во дворе многоэтажек.

Виновного задержали на месте преступления и вызвали следственно-оперативную группу.

Напомним, в августе в сквере «Николаевский», где в конце прошлого года начались работы по реконструкции, неизвестные «построили» небольшой домик из плитки подрядчика.