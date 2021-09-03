Служба безопасности Украины разоблачила начальника Летной академии Национального авиационного университета и посредника — начальника летного училище ЛА НАУ — на взятке в 20 тысяч долларов США.

Об этом сообщили в СБУ.

Указано, что должностные лица требовали деньги от директора одной из местных частных компаний за заключение договоров о сотрудничестве с Летной академией. В случае отказа, по данным следствия, начальник ЛА НАУ угрожал предпринимателю «уничтожить» его бизнес.

Оперативники спецслужбы задержали посредника при получении всей суммы взятки при выезде из Кропивницкого, он планировал бежать в Киев. Кроме того СБУ задержала также самого руководителя Летной академии, который на собственном автомобиле ехал на встречу с посредником.

В ближайшее время им будет сообщено о подозрении во взяточничестве, и избрана соответствующая мера пресечения, указывают в СБУ.

По данным сайта Летной академии Национального авиационного университета, ее возглавляет заслуженный юрист Украины Александр Чумак.

Напомним, сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области задержали замначальника отделения криминальной полиции Центрального отдела полиции за вымогательство взятки в размере 20 тысяч гривен.