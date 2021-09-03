В Черновицкой области поисковая группа обнаружила тело местного жителя, который еще 25 августа отправился в лес за грибами. На его теле признаков насильственной смерти нет.
Об этом сообщает Суспільне.
Тело 60-летнего мужчины нашли в труднодоступном месте.
— Нашли в урочище Фальков, под горой Малая Мочарка. Тело обнаружили недалеко от того места, где мы искали, но через густой лес и кустарники тело не увидели, — рассказал один из спасателей.
Пресс-секретарь полиции региона Лилия Вакарюк отметила, что на теле мужчины признаков насильственной смерти нет. Тело грибника отправили на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причину его смерти.
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В Черновицкой области поисковая группа обнаружила тело местного жителя, который еще 25 августа отправился в лес за грибами. На его теле признаков насильственной смерти нет.
Об этом сообщает Суспільне.
Тело 60-летнего мужчины нашли в труднодоступном месте.
— Нашли в урочище Фальков, под горой Малая Мочарка. Тело обнаружили недалеко от того места, где мы искали, но через густой лес и кустарники тело не увидели, — рассказал один из спасателей.
Пресс-секретарь полиции региона Лилия Вакарюк отметила, что на теле мужчины признаков насильственной смерти нет. Тело грибника отправили на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причину его смерти.
Ранее в Николаеве семья из пяти человек отравилась грибами.