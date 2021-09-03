Пограничники по оперативной наводке вышли на схрон боеприпасов у береговой линии Азовского моря. Взрывчатку с патронами спрятали неподалеку от базы отдыха «Озерная» в Кирилловке.

Об операции сообщили на сайте ГСЧС.

Поняв приблизительное местоположение опасных предметов, пограничники вызвали полицию и спасателей. Взрывотехники идентифицировали среди найденного 83 патрона 5,45 мм, 48 патронов 9 мм, 3 гранаты Ф-1, 6 электродетонаторов ЕГР, 0,6 кг тротила и 2 зажигательные трубки. Они же и забрали все найденное.

В этой местности пограничники продолжают прочесывать территорию в поисках пропущенных боеприпасов.

Напомним, в Донецкой области под Славянском нашли схрон, в котором было оружие боевиков террориста Игоря Гиркина.