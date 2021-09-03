Блогеры проникли на охраняемый Харьковский тракторный завод и станцевали на самоходной САУ 2С1 Гвоздика.

Видеоролик они выложили в соцсеть TikTok, сообщает Милитарный.

На видео молодые люди осматривают артустановку. Один из блогеров решает на ней станцевать.

Позже ролик был из сети удален. Тем не менее разгорелся скандал. Пользователи усомнились в надежности охраны завода.

Комментариев от правоохранителей и представителей режимного объекта пока нет.

Ранее Харьковский бронетанковый завод обстреляли из огнемета.