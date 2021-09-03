Блогеры проникли на охраняемый Харьковский тракторный завод и станцевали на самоходной САУ 2С1 Гвоздика.
Видеоролик они выложили в соцсеть TikTok, сообщает Милитарный.
На видео молодые люди осматривают артустановку. Один из блогеров решает на ней станцевать.
Позже ролик был из сети удален. Тем не менее разгорелся скандал. Пользователи усомнились в надежности охраны завода.
Комментариев от правоохранителей и представителей режимного объекта пока нет.
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Блогеры проникли на охраняемый Харьковский тракторный завод и станцевали на самоходной САУ 2С1 Гвоздика.
Видеоролик они выложили в соцсеть TikTok, сообщает Милитарный.
На видео молодые люди осматривают артустановку. Один из блогеров решает на ней станцевать.
Позже ролик был из сети удален. Тем не менее разгорелся скандал. Пользователи усомнились в надежности охраны завода.
Комментариев от правоохранителей и представителей режимного объекта пока нет.
Ранее Харьковский бронетанковый завод обстреляли из огнемета.