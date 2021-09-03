Сегодня вечером, 3 сентября, в Киеве возник пожар в костеле Святого Николая на улице Большая Васильковская, 75. На месте 80 спасателей и 16 единиц техники ГСЧС.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС Украины.

В настоящее время пожар локализован.

— 3 сентября до ГСЧС поступила информация о том, что в Печерском районе столицы по улице Большая Васильковская 75, в костеле Св. Николая в органном зале возник пожар. В 22:40 пожар локализован. Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 80 человек и 16 единиц техники ГСЧС, — сообщили в пресс-центре ведомства.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Издание Новое время сообщает, что спасатели уже погасили пожар в органном зале костела. Жертв и пострадавших нет.

Как пишет издание РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря ГСЧС Киева Светлану Водолагу, предварительно установлено, что от огня пострадала внутренняя отделка костела Святого Николая.

— Предварительно, частичное разрушение внутренней отделки на первом и втором этажах. Насколько повреждено, сказать не могу, сильное задымление и ликвидация пожара продолжается, — сказала Светлана Водолага.

Пресс-центр ГСЧС сообщает, что по состоянию на 23:26 пожар на территории костела — ликвидирован. Огонь повредил орган. Пожар охватил 80 квадратных метров территории костела.

Напомним, в результате пожара, произошедшего 15 апреля 2019 года, серьезно пострадал собор Парижской Богоматери. Огнем был уничтожен главный шпиль и две трети деревянной кровли собора. Уцелели две башни и фасад. Также удалось эвакуировать и сохранить основные духовные реликвии и сокровища собора Парижской Богоматери