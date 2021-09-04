С начала сентября оккупанты начали ротацию передовых подразделений во временно неподконтрольных украинской власти районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что командование вооруженных сил РФ продолжает наращивать готовность к применению оперативной группировки своих войск на временно оккупированных территориях Донетчины и Луганщины.

— С начала сентября оккупанты начали ротацию передовых подразделений соединений и частей 1,2 АК. Для повышения боевых возможностей были проведены: боевое слаживание рот в сформированных БТГр; тактические учения по корректировке огня артиллерии с использованием БПЛА, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что оккупанты продолжают удерживать на передовых позициях значительное количество снайперских комплексов и ПТРК для провоцирования украинских военнослужащих.

Как сообщалось, вследствие нарушения оккупантами режима прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил в августе погибли девять украинских военнослужащих и еще 28 были ранены.