В Житомирской области возле села Стрыбеж в ночь на 4 сентября произошло ДТП с участием международного автобуса, который осуществлял рейс из Польши в Мариуполь, и автовоза.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Как отмечается, авария произошла на 177 км автодороги «Киев — Чоп» ориентировочно в 04:20. После столкновения автобус загорелся.

В результате ДТП погиб второй водитель автобуса, который на момент аварии отдыхал, также пострадали 11 пассажиров, им оказали медицинскую помощь.

По предварительным данным, столкновение допустил водитель автобуса, 30-летний житель Николаевской области.

Сейчас открыто дело по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается выяснение всех обстоятельств.

Напомним, что на участке трассы «Киев-Одесса» в Одесской области столкнулись рейсовый автобус и грузовой автомобиль, перевозивший зерно. Среди пассажиров автобуса один скончался, в больницу отвезли 6.