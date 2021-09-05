С начала суток, 4 сентября, боевики на Донбассе совершили два обстрела позиций украинских сил. Ранен боец ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В частности, в направлении Старогнатовки открывали огонь из стрелкового оружия. У Золотого-3 противник совершил обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

— В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – тяжелое, — указали в штабе.

Утром 5 сентября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, Соединенные Штаты пообещали выделить до 60 млн долларов военной помощи Украине накануне встречи между президентом Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме.