В отношении Асана Ахметова и Азиза Ахтемова, которых российские силовики задержали в оккупированном Крыму во время обысков 3−4 сентября, возбудили уголовные дела по части 1 статьи 281 Уголовного кодекса России.

Об этом сообщил адвокат Айдер Азаматов, пишут Крым.Реалии.

Согласно указанной статье, их подозревают в «совершении взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации».

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

4 сентября в Крыму силовики провели обыск у заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова.

По данным активистов, Джелялова вывезли на микроавтобусе Volkswagen в неизвестном направлении.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил в своем Facebook, что Джелялов содержится в здании «Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю».

Напомним, что 3 и 4 сентября российские силовики в оккупированном Крыму обыскали дома и арестовали пятерых крымских татар: Эльдара Одаманова, Азиза Ахтемова, Асана Ахметова, Шевкета Усеинова, а также Наримана Джеляла — заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа.

МИД Украины выразил протест против действий российских оккупационных властей. Дипломаты требуют освободить пятерых задержанных крымских татар, а также других незаконно удерживаемых граждан Украины.

Украинская прокуратура Крыма открыла уголовные дела по обыску и задержанию Джеляла. Уголовное дело открыли по части 2 статьи 162 (нарушение неприкосновенности жилища) и части 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до пяти лет.