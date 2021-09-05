Сегодня, 5 сентября, в Николаеве на улице Олега Ольжича сгорел склад тюкованной соломы.
Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.
Площадь пожара составила 380 квадратных метров. Спасатели ликвидировали пожар в 04:50.
Причина возгорания устанавливается.
К тушению привлекли 3 единицы техники и 14 бойцов ГСЧС. Дополнительно на месте работали сотрудники полиции.
Напомним, что в результате лесного пожара, вызванного аномальной жарой, было разрушено 90% города Литтон. Официальные лица готовятся к возможным следующим угрозам из-за пожара.
|
Памяти другаАнатолий Дюмин
|
Свобода слова в Миколаєві: Апаратні наради у міського голови тепер відкриті, але за графікомКатерина Середа
|
Подякуємо Володимиру Володимировичу за Володимира ОлександровичаСтанислав Мартиросов
Сегодня, 5 сентября, в Николаеве на улице Олега Ольжича сгорел склад тюкованной соломы.
Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.
Площадь пожара составила 380 квадратных метров. Спасатели ликвидировали пожар в 04:50.
Причина возгорания устанавливается.
К тушению привлекли 3 единицы техники и 14 бойцов ГСЧС. Дополнительно на месте работали сотрудники полиции.
Напомним, что в результате лесного пожара, вызванного аномальной жарой, было разрушено 90% города Литтон. Официальные лица готовятся к возможным следующим угрозам из-за пожара.