В воскресенье, 5 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков. Украинские военные контролируют ситуацию.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

— С начала сегодняшнего дня нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов не зафиксировано, — говорится в сообщении.

В штабе отметили, что пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали около 1 гектара территории и передали на уничтожение 43 взрывоопасных предмета. Также полностью восстановлены 8 поврежденных домов.

— Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения ООС и сдерживают вооруженную агрессию Российской Федерации, а также придерживаются режима прекращения огня, — говорится в сообщении.

Напомним, Соединенные Штаты пообещали выделить до 60 млн долларов военной помощи Украине накануне встречи между президентом Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме.