В воскресенье, 5 сентября, на горячую линию СБУ поступило сообщение с угрозами в адрес первых лиц государства.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ Украинской правде.

— На горячую линию СБУ поступило сообщение с угрозами в адрес первых лиц государства. Сотрудники Службы оперативно среагировали и отработали данный звонок. Злоумышленником оказался мужчина без определенного места жительства, с признаками психических расстройств, - говорится в сообщении.

Сейчас идет проверка и принимаются необходимые меры.

Напомним, заместителя главы Харьковского облсовета и его сообщника уличили на взятке.