В воскресенье, 5 сентября, на горячую линию СБУ поступило сообщение с угрозами в адрес первых лиц государства.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ Украинской правде.
— На горячую линию СБУ поступило сообщение с угрозами в адрес первых лиц государства. Сотрудники Службы оперативно среагировали и отработали данный звонок. Злоумышленником оказался мужчина без определенного места жительства, с признаками психических расстройств, - говорится в сообщении.
Сейчас идет проверка и принимаются необходимые меры.
Напомним, заместителя главы Харьковского облсовета и его сообщника уличили на взятке.
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В воскресенье, 5 сентября, на горячую линию СБУ поступило сообщение с угрозами в адрес первых лиц государства.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ Украинской правде.
— На горячую линию СБУ поступило сообщение с угрозами в адрес первых лиц государства. Сотрудники Службы оперативно среагировали и отработали данный звонок. Злоумышленником оказался мужчина без определенного места жительства, с признаками психических расстройств, - говорится в сообщении.
Сейчас идет проверка и принимаются необходимые меры.
Напомним, заместителя главы Харьковского облсовета и его сообщника уличили на взятке.