В Днепре под окнами городской больницы №6 нашли мертвого мужчину. По предварительной версии, он упал со второго этажа.

Об этом сообщает Depo.Дніпро.

Сообщается, что погибший лечился в этой больнице. Скончался от травм, несовместимых с жизнью.

На место происшествия прибыли правоохранители, которые выяснили, что мужчине было 55 лет. Однако на данный момент неизвестно, выпал он по неосторожности или это было запланированным решением.

Напомним, в Николаеве из окна больницы скорой медицинской помощи выбросился пациент.