В Днепре под окнами городской больницы №6 нашли мертвого мужчину. По предварительной версии, он упал со второго этажа.
Об этом сообщает Depo.Дніпро.
Сообщается, что погибший лечился в этой больнице. Скончался от травм, несовместимых с жизнью.
На место происшествия прибыли правоохранители, которые выяснили, что мужчине было 55 лет. Однако на данный момент неизвестно, выпал он по неосторожности или это было запланированным решением.
Напомним, в Николаеве из окна больницы скорой медицинской помощи выбросился пациент.
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В Днепре под окнами городской больницы №6 нашли мертвого мужчину. По предварительной версии, он упал со второго этажа.
Об этом сообщает Depo.Дніпро.
Сообщается, что погибший лечился в этой больнице. Скончался от травм, несовместимых с жизнью.
На место происшествия прибыли правоохранители, которые выяснили, что мужчине было 55 лет. Однако на данный момент неизвестно, выпал он по неосторожности или это было запланированным решением.
Напомним, в Николаеве из окна больницы скорой медицинской помощи выбросился пациент.