Генеральный директор департамента здоровья Эстонии Юллар Ланно взял на себя ответственность за испорченные на складе вакцины против коронавируса и медикаменты на сумму более 3 млн евро и подал в отставку.

Об этом он сообщил журналистам, передает «Интерфакс-Украина».

— Ответственность за произошедшее не может быть возложена ни на кого другого, кроме руководителя. Решение об отставке принято по моей инициативе, — сказал Юллар Ланно.

Ранее, 23-24 июня, на складе департамента здоровья в холодильных камерах, где хранились партии вакцин и лекарств, температура повысилась до 15 градусов вместо положенных +2 ... + 8 градусов. Поэтому непригодными стали более 68 тысяч доз вакцин «AstraZeneca», предназначенных для передачи в другие страны в качестве гуманитарной помощи, а также необходимые для иммунизации вакцины для детей и подростков, иммуноглобулины и вакцины от гриппа.

Всего было списано препаратов более чем на 3 миллиона евро.

Во время проверки выяснилось, что департамент здоровья поначалу не обратил должного внимания на проблему с поломкой холодильников. Температура на складе начала повышаться еще за несколько дней до 23 июня — системы оповещения тогда не сработали, а первым человеком, который обнаружил проблему, оказался уборщик.

Напомним, в июле Эстония передала Украине больше 52 тысяч доз вакцины против COVID-19