За прошедшие сутки, 6 сентября, на Донбассе зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
У Зайцево враг обстрелял позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В направлении Невельского российские оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.
Вблизи Новолуганского враг открывал провокационный огонь из стрелкового оружия.
Противник применял минометы 120 калибра, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберный пулемет по нашим позициям неподалеку Золотого-4 и Новозвановки.
Обстреливая окраины населенного пункта Катериновка, российские оккупанты применили минометы 82 калибра.
Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата неопределенного типа с пересечением линии разграничения, который осуществил сброс двух самодельных взрывных устройств.
Боевых потерь среди украинских защитников нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
По состоянию на 7 часов утра 7 сентября нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксированы.
Напомним, Соединенные Штаты пообещали выделить до 60 миллионов долларов военной помощи Украине накануне встречи между президентом Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме.
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За прошедшие сутки, 6 сентября, на Донбассе зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
У Зайцево враг обстрелял позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В направлении Невельского российские оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.
Вблизи Новолуганского враг открывал провокационный огонь из стрелкового оружия.
Противник применял минометы 120 калибра, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберный пулемет по нашим позициям неподалеку Золотого-4 и Новозвановки.
Обстреливая окраины населенного пункта Катериновка, российские оккупанты применили минометы 82 калибра.
Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата неопределенного типа с пересечением линии разграничения, который осуществил сброс двух самодельных взрывных устройств.
Боевых потерь среди украинских защитников нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
По состоянию на 7 часов утра 7 сентября нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксированы.
Напомним, Соединенные Штаты пообещали выделить до 60 миллионов долларов военной помощи Украине накануне встречи между президентом Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме.