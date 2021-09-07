За прошедшие сутки, 6 сентября, на Донбассе зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

У Зайцево враг обстрелял позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Невельского российские оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.

Вблизи Новолуганского враг открывал провокационный огонь из стрелкового оружия.

Противник применял минометы 120 калибра, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберный пулемет по нашим позициям неподалеку Золотого-4 и Новозвановки.

Обстреливая окраины населенного пункта Катериновка, российские оккупанты применили минометы 82 калибра.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата неопределенного типа с пересечением линии разграничения, который осуществил сброс двух самодельных взрывных устройств.

Боевых потерь среди украинских защитников нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7 часов утра 7 сентября нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксированы.