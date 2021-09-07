В оккупированном Должанском районе Луганской области произошла авария на шахте. Погибли минимум девять горняков.
Об этом сообщает ОстроВ.
Авария на шахте произошла 6 сентября.
— Трос площадки, которая производила спуск горняков на рабочие места, оборвался. В результате происшествия есть жертвы и пострадавшие, — говорится в сообщении.
В социальных сетях распространяется информация о как минимум девяти погибших горняках.
Ранее во Львовской области на шахте «Червоноградская» погиб 35-летний горняк.
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В оккупированном Должанском районе Луганской области произошла авария на шахте. Погибли минимум девять горняков.
Об этом сообщает ОстроВ.
Авария на шахте произошла 6 сентября.
— Трос площадки, которая производила спуск горняков на рабочие места, оборвался. В результате происшествия есть жертвы и пострадавшие, — говорится в сообщении.
В социальных сетях распространяется информация о как минимум девяти погибших горняках.
Ранее во Львовской области на шахте «Червоноградская» погиб 35-летний горняк.