Бывший командир «Бригад мучеников Аль-Аксы» и пять исламистов совершили побег из тщательно охраняемой израильской тюрьмы Гильбоа.

Как пишет Times of Israel, силы безопасности Израиля начали масштабную операцию по их поимке.

Когда в тюрьме в четыре часа утра подсчитали заключенных, оказалось, что шестеро из них пропали без вести. Они сбежали через туннель, расширив сливную шахту из ванной. Затем опасные преступники вырыли из мусора проход, выходящий прямо за стеной тюрьмы.

Копали они с помощью ржавых ложек, которые прятались за плакатом. Все шестеро заключенных жили в одной камере. Непонятно, как им удалось преодолеть строгие правила, однако различные предметы неоднократно проникали в тюрьму.

Террористы рыли не менее двух месяцев. Полиция выясняет, был ли причастен к побегу охранник. Они предполагают, что у заключенных был сообщник на улице, с которым они общались по мобильному телефону.

Трое из шести беженцев пытались бежать ранее. В частности, бежал командующий ФАТХ Закария Зубайди, который стоял за несколькими терактами и убил многих израильтян. Секретная служба «Шин Бет» арестовала его в 2019 году и заставила ответить за два десятка преступлений, включая покушение на убийство. Четыре члена «Исламского джихада» были приговорены к пожизненному заключению за кровавые нападения на израильтян.

Палестинский «Исламский джихад» назвал их побег героическим и «глубоким поражением оккупационной армии».

В израильской пенитенциарной службе также признали, что их побег был «большой ошибкой служб безопасности и разведки».

Как сообщалось, движение «Талибан» заявило о захвате тюрьмы в северной афганской провинции Джаузджан и освобождении всех заключенных.