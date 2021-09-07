Большинство осужденных к пожизненному заключению из следственного изолятора Херсона перевезли в Снигиревскую исправительную колонию №5 Николаевской области.

Об этом пишет Новый день.

Туда же, а также в Голопристанскую ИК №7 этапировали и арестантов, больных туберкулезом.

Начальник СИЗО Александр Яголковский говорит, что освобождают, прежде всего, старый корпус, построенный в 1911 году — его признали аварийным, и должны закрыть уже к концу текущего года. А в дальнейшем Минюст Украины может принять решение о его демонтаже.

— Следственный изолятор остается для содержания тех арестованных, которые находятся под следствием. Их будет 300-350 человек — такое количество здесь можно разместить с соблюдением санитарных норм, — сказал Александр Яголковский.

Как известно, в Николаеве заработали платные камеры СИЗО. Сутки в камере стоят 452 гривны, неделя – 1 540 гривен, месяц — 3 666 гривен.