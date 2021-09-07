Под Люблином произошло ДТП, одной из сторон которого стал микроавтобус, перевозивший граждан Украины.

Это подтвердили в украинском посольстве в Польше.

Транспорт ехал из Украины в Польшу. В общей сложности в нем сидели восемь граждан Украины, после аварии пострадали семеро из них.

— В результате аварии пострадали 7 граждан Украины. Все пострадавшие оперативно размещены в госпитале SPSK4 в г. Люблин. Состояние пострадавших средней тяжести, — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Австрии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием украинской семьи, в результате которого погибли двое детей.