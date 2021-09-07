В Министерстве обороны Украины установили, что боевики закладывают мины у линии соприкосновения на Донбассе.
Об этом говорится в данных разведки.
Минируют местность запрещенными международными конвенциями противопехотными минами ПОМ-2, ЕМН-2, МОН, ОЗМ-72.
Сообщается, что российские оккупационные войска продолжают наращивать оборудование передовых позиций и осуществлять минирование местности, включая участки территории в тыловых районах неподалеку от линии соприкосновения.
— Противник устанавливает минно-взрывные заграждения с использованием противотанковых мин и запрещенных международными Конвенциями противопехотных ПОМ-2, ЕМН-2, МОН, ОЗМ-72. Указанные действия оккупантов создают дополнительную опасность для гражданского населения, — говорится в сообщении.
Ранее в оккупированном Должанском районе Луганской области произошла авария на шахте. Погибли минимум девять горняков.
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В Министерстве обороны Украины установили, что боевики закладывают мины у линии соприкосновения на Донбассе.
Об этом говорится в данных разведки.
Минируют местность запрещенными международными конвенциями противопехотными минами ПОМ-2, ЕМН-2, МОН, ОЗМ-72.
Сообщается, что российские оккупационные войска продолжают наращивать оборудование передовых позиций и осуществлять минирование местности, включая участки территории в тыловых районах неподалеку от линии соприкосновения.
— Противник устанавливает минно-взрывные заграждения с использованием противотанковых мин и запрещенных международными Конвенциями противопехотных ПОМ-2, ЕМН-2, МОН, ОЗМ-72. Указанные действия оккупантов создают дополнительную опасность для гражданского населения, — говорится в сообщении.
Ранее в оккупированном Должанском районе Луганской области произошла авария на шахте. Погибли минимум девять горняков.