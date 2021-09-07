В Министерстве обороны Украины установили, что боевики закладывают мины у линии соприкосновения на Донбассе.

Об этом говорится в данных разведки .

Сообщается, что российские оккупационные войска продолжают наращивать оборудование передовых позиций и осуществлять минирование местности, включая участки территории в тыловых районах неподалеку от линии соприкосновения.

— Противник устанавливает минно-взрывные заграждения с использованием противотанковых мин и запрещенных международными Конвенциями противопехотных ПОМ-2, ЕМН-2, МОН, ОЗМ-72. Указанные действия оккупантов создают дополнительную опасность для гражданского населения, — говорится в сообщении.

Ранее в оккупированном Должанском районе Луганской области произошла авария на шахте. Погибли минимум девять горняков.