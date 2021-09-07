В Запорожской области блокировали канал контрабанды наркотиков в оккупированный российскими войсками Донецк. Злоумышленники отправляли на оккупированную территорию метадон.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Организовал канал контрабанды, по данным СБУ, безработная киевлянка, которая привлекла к «делу» партнершу из оккупированного Донецка. Наркотики на оккупированную территорию возили не через линию разграничения, а через Россию.

Ежемесячно злоумышленники делали по несколько «посылок» в Донецк, стоимость каждой из которых составляла почти 4 миллиона гривен. Наркотики прятали в кувшинах для вазонов и в садово-парковых скульптурах, которые переправляли сообщникам в Россию под видом бытовых посылок.

— Пакеты передавали через водителей микроавтобусов, которые осуществляют нерегулярные пассажирские перевозки. Из России «товар» через неподконтрольные участки границы попадал во временно оккупированный Донецк. Там его фасовали и реализовывали, — рассказали в СБУ.

СБУ в ходе спецоперации задержала водителя маршрутного такси во время попытки вывоза метадона весом более 1,4 килограмма. Организатор канала также была задержана, ей уже сообщили о подозрении по двум статьям.

Продолжаются следственные действия для выявления всех причастных лиц.

Ранее в Николаеве на проспекте Героев Украины мужчина раскладывал закладки с наркотиками, его задержали.