В российском Киселевске в заброшенном доме нашли тела двух пропавших 10-летних девочек – Анастасии Феслер и Ульяны Дегтярь. По подозрению в изнасиловании и убийстве школьниц задержали 41-летнего Виктора Пестерникова, который ранее уже был судим за педофилию.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

— Вчера (6 сентября) около 14:00 подруги вышли из школы № 25, двигались в сторону дома Насти. По пути встретили Виктора Пестерникова, который повел их в магазин за сладостями, а после – якобы в гости. На самом деле они отправились в лес, где он изнасиловал и задушил их, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что одна из девочек Настя в прошлом году пропадала.

— Тогда 8 июля она ушла из дома на целые сутки. Но тревогу никто не бил. Также девочка строила шалаш возле своего дома, поэтому спокойно могла гулять допоздна, — говорится в публикации.

В апреле 2019 года Виктор Пестерников вышел на свободу после десяти лет тюремного наказания.

Следующие восемь лет он должен был находиться под надзором, но так и не встал на учет и переехал в другой город. По данному факту следователи возбудили уголовное дело о халатности правоохранителей, которые должны были вести надзор.

Сообщается, что преступник несколько дней караулил девочек во дворе.

— На подозрительного типа обратили внимание, но делать ничего не стали – отпускали ребят гулять, как и раньше, — сказано в публикации.

Он уже якобы сознался в том, что изнасиловал и задушил девочек.

Напомним, в прошлом году в США условно-досрочно освободили педофила, приговоренного к 1000 годам тюрьмы.