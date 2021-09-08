Телеведущего Дмитрия Киселева положили в больницу с коронавирусом. Журналист находится в состоянии средней тяжести.

Об этом сообщает Mash.

По данным авторов Telegram-канала, в начале болезни журналист жаловался на сухой кашель. Кроме того, у него наблюдалась нехватка воздуха и повышенная до 38 градусов температура. Однако Киселев продолжал работать, пока ПЦР-тест не показал положительный результат. Последующие анализы выявили у него двустороннюю пневмонию.

Телеведущего госпитализировали в состоянии средней тяжести. Степень поражения легких составляет 25-50 процентов (КТ-2).

Позже информацию о госпитализации подтвердил и сам Дмитрий Киселев в разговоре с РИА Новости.

— Была высокая температура, за 38, меня госпитализировали, но лечение дало хороший результат, сейчас температура уже нормальная — это позитивный ответ на лечение. Прогноз оптимистичный, — заявил Дмитрий Киселев.

Напомним, ранее в США умер от коронавируса теле- и радиоведущий Дик Фаррел, который призвал своих слушателей не вакцинироваться от COVID-19.