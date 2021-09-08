Землетрясение магнитудой 7 по шкале Рихтера произошло во вторник вечером в 20:47 (среда, 01:47 по Гринвичу) на юго-востоке Мексики.

Об этом сообщает WSJ.

Эпицентр землетрясение расположен в 14 километрах к юго-востоку от курорта Акапулько и в 400 километрах от мексиканской столицы.

Центр предупреждения о цунами в Тихом океане, расположенный на Гавайях, предупредил, что приливная волна «возможна в радиусе 300 километров вокруг эпицентра вдоль побережья Мексики».

По данным Геологической службы США, землетрясение произошло на глубине 12,6 километрах.

По словам нескольких журналистов, землетрясение длилось менее минуты и сильно ощущалось по всей столице. Власти пока не сообщают о жертвах или материальном ущербе.

Последнее крупное землетрясение в Мексике силой 7,1 балла произошло 19 сентября 2017 года, в результате чего 369 человек погибли и более 7 тысяч получили ранения.

Напомним, в ночь со среды на четверг 12 августа Филлипины стали центром сильного землетрясения.