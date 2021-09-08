В России 8 сентября в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций погиб глава МЧС Евгений Зиничев.

Об этом пишет РБК.

Евгений Зиничев погиб, когда пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва сотрудника съемочной группы. Съемки были во время учений для учебного фильма МЧС. Сотрудник съемочной группы также погиб.

Как написала в своем Telegram-канале главред RT Маргарита Симоньян, речь идет о работавшем со съемочной группой операторе. Когда он сорвался в воду, Евгений Зиничев попытался его спасти, но разбился о камень. Маргарита Симоньян подтвердила, что оператор также погиб.

Временно исполнять обязанности министра будет первый заместитель главы ведомства Александр Чуприян.

Евгению Зиничеву было 55 лет. Он возглавлял МЧС с мая 2018 года, тогда же он вошел в состав Совета безопасности. С 1987 года Зиничев служил в КГБ СССР, после распада Советского Союза продолжил службу в Федеральной службе охраны. С 2006 по 2015 год Евгений Зиничев был личным адъютантом Путина.

В июне 2015 года занял пост начальника УФСБ по Калининградской области, через год стал и.о. губернатора региона. Через два с половиной месяца он покинул пост и был назначен замдиректора ФСБ. В мае 2018 года вошел в правительство Дмитрия Медведева. На должности главы МЧС он сменил Владимира Пучкова, который ушел с поста министра на фоне пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».