Сегодня, 8 сентября, в столице Франции начали судить замешанных в подготовке и совершении серии нападений 2015 года.

Об этом сообщает корреспондент RFI и «‎Новой газеты».

Шесть лет назад 13 ноября Париж стал эпицентром терактов радикальных исламистов. Чреда расстрелов началась на Stade de France, а продолжилась массовым убийством в концертном зале. Хоронили 130 человек, больше 400 попали в больницы.

Для проведения этого громкого процесса соорудили специальный зал площадью в 750 м2. После суда и апелляции от террористов его демонтируют. В общей сложности грандиозное помещение рассчитано на 550 человек, а все заседания будут фиксироваться на видео, доступ к трансляции и записям получат только жертвы теракта и их адвокаты. Жертв немало — больше 1700 человек с учетом родственников.

В процессе будут задействованы больше трех сотен юристов, дело состоит из более 50 томов на миллион страниц.

На скамью подсудимых поместят 14 человек, еще 6 приговорят заочно (они находится за пределами Франции, 5 гарантированно мертвы).

Главная «мишень» правосудия — исполнитель теракта Салах Абдеслам, который избежал расстрела спецназом и не подорвал себя поясом смертника, как его идейные соратники.

— Помимо Абдеслама на скамье подсудимых в Париже те, кто, по данным следствия, занимался «логистикой» преступления, а также те, кто должен был войти в состав «коммандо», но в последний момент не вошел… В числе свидетелей, помимо непосредственных участников событий, будут заслушаны специалисты по изучению джихадизма, а также родственники террористов — и убитых, и живого (мать, сестра и бывшая невеста Абдеслама). Кроме того, во Дворце правосудия ожидаются для дачи свидетельских показаний экс-президент Франсуа Олланд, бывший министр внутренних дел Бернар Казнев, экс-прокурор Парижа Франсуа Мулен, — отмечает журналист.

Напомним, Салах Абдеслам, считающийся единственным оставшимся в живых из группы террористов, совершивших 13 ноября 2015 года теракты в Париже, координировал подготовку к ним через Facebook, используя фальшивые профайлы.